Basilicata: maxi sequestro della Guardia di Finanza!

I militari del G.I.C.O. del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Potenza hanno dato esecuzione a un provvedimento di sequestro preventivo per equivalente, emesso dal Tribunale di Matera su beni immobili, mobili registrati e disponibilità finanziarie per un valore complessivo di 54.966,16 euro.

Il destinatario della misura è un pluripregiudicato di origine campana, residente a Montalbano Jonico (MT), già condannato con sentenza definitiva per associazione per delinquere di stampo mafioso e già sottoposto alla misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza.

Il provvedimento è il risultato di approfondite investigazioni economico-patrimoniali condotte dalle Fiamme Gialle potentine, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Matera, che si inseriscono nella più ampia strategia Istituzionale volta al sistematico contrasto degli interessi economici della criminalità organizzata e comune.

In base alle norme del “Codice delle Leggi Antimafia”, l’indagato aveva l’obbligo di comunicare tempestivamente al Corpo ogni variazione della composizione e del valore del proprio patrimonio superiore alla soglia stabilita dalla Legge, proprio in virtù dei suoi precedenti specifici e della misura di prevenzione a suo carico.

Gli accertamenti svolti dai finanzieri hanno, invece, permesso di ricostruire la violazione ditale normativa, in quanto l’indagato avrebbe omesso di dichiarare l’acquisizione di proprietà immobiliari e di giacenze finanziarie ottenute tramite successione ereditaria, beni che sono stati successivamente alienati.

Si precisa che il provvedimento è stato emesso nella fase delle indagini preliminari e che la responsabilità dell’indagato sarà definitivamente accertata solo in caso di sentenza irrevocabile di condanna, in ossequio al principio di presunzione di innocenza.