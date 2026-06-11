Potenza, lavori nel cantiere della palestra Ex Coni: attenzione alle modifiche alla circolazione

L’assessorato alla Viabilità e Mobilità del Comune di Potenza informa la cittadinanza che nella giornata di lunedì 15 giugno 2026 saranno eseguiti alcuni sondaggi geognostici propedeutici all’intervento relativo alla Palestra CONI di Montereale.
Per consentire lo svolgimento delle attività in condizioni di sicurezza, è stata disposta una temporanea regolamentazione della circolazione stradale dalle ore 9 alle ore 13 del 15 giugno 2026, e comunque fino al termine delle operazioni.
In particolare, saranno adottati i seguenti provvedimenti:
• divieto di sosta con rimozione forzata in via degli Olmi, nell’area antistante la recinzione di cantiere dell’ex Palestra CONI, con esclusione dei mezzi operativi;
• divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati di via della Pineta;
• chiusura temporanea al transito di via della Pineta e delle relative intersezioni, limitatamente al tempo strettamente necessario al passaggio contromano dei mezzi d’opera, con esclusione dei veicoli di soccorso e delle Forze dell’Ordine;
• divieto di sosta con rimozione forzata in via Nicola Vaccaro, in corrispondenza dell’intersezione con via della Pineta, nell’area sottostante il muraglione.
Le attività programmate rappresentano un passaggio preliminare indispensabile per l’avvio delle successive fasi progettuali e realizzative dell’intervento previsto sull’area dell’ex Palestra CONI, struttura di rilevante interesse per il quartiere e per l’intera città.
L’Amministrazione comunale invita residenti, automobilisti e utenti della strada a prestare attenzione alla segnaletica temporanea che sarà installata sul posto e a collaborare per ridurre al minimo i disagi, consentendo il regolare svolgimento delle operazioni.