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Meteo: su Potenza temperature in calo. Ecco le ultime previsioni

10 Giugno 2026

Alta pressione in lieve cedimento Giovedì, ma che tempo ci attende su Potenza nei prossimi giorni?

Secondo gli esperti di 3bmeteo infatti, domani 11 Giugno, avremo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 26°C, la minima di 18°C.

Venerdì 12 Giugno avremo una giornata in prevalenza soleggiata, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 22°C, la minima di 13°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.