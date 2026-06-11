A Bella la Giornata della Scienza conquista studenti e famiglie. I dettagli

Una mattinata all’insegna della conoscenza, della creatività e della condivisione ha animato Largo dei Martiri, davanti alla Chiesa Madre, dove l’Istituto Comprensivo “M. Carlucci” ha organizzato la tradizionale Giornata della Scienza, coinvolgendo gli alunni della scuola dell’infanzia, della primaria e della secondaria di primo grado.

Per alcune ore il centro cittadino si è trasformato in un grande laboratorio a cielo aperto.

Attraverso stand tematici, esperimenti, elaborati e dimostrazioni pratiche, gli studenti hanno presentato ai visitatori il frutto del lavoro svolto durante l’anno scolastico, suscitando interesse e apprezzamento da parte di famiglie, cittadini e rappresentanti delle istituzioni.

Alla manifestazione hanno partecipato il sindaco Leonardo Sabato, la vicesindaca Angela Carlucci e gli assessori Samuele Grippa e Maria Antonietta Angrisani.

Nel suo intervento, il primo cittadino ha sottolineato il valore educativo dell’iniziativa e l’impegno profuso dall’intera comunità scolastica.

Ha dichiarato il sindaco Leonardo Sabato:

“È sempre una gioia essere qui tra i bambini della nostra scuola e poter apprezzare il pregevole lavoro svolto durante un anno scolastico intenso.

Ringrazio i docenti, il personale ATA e i genitori per la buona riuscita dell’evento e rivolgo a tutti i migliori auguri di buone vacanze”.

La mattinata, coordinata dalla docente Maria Grazia Tomasulo, ha visto anche la partecipazione della direttrice della Fondazione Potenza Futura, Federica D’Andrea, che ha portato i saluti della fondazione e illustrato alcune iniziative dedicate alla sostenibilità ambientale.

Tra queste, la presentazione di una maglietta del Potenza Calcio realizzata attraverso il riciclo di bottiglie in PET grazie alla collaborazione con Corepla, esempio concreto di economia circolare e sensibilizzazione ambientale.

Particolare interesse ha suscitato inoltre l’esposizione della Coppa Italia di Serie C, conquistata recentemente dal Potenza Calcio, che ha attirato l’attenzione e la curiosità di studenti e visitatori.

La giornata si è conclusa con la premiazione delle classi vincitrici del concorso scolastico promosso dall’Amministrazione comunale dal titolo “Campioni di valori – Cultura dello sport, comunità e memoria”.

A essere premiate sono state la classe III A della scuola secondaria di primo grado e le pluriclassi I e II del plesso di Sant’Antonio Casalini, che hanno ricevuto un assegno premio e una sacca sportiva messi a disposizione dall’ASD Calcio San Cataldo.

Un’iniziativa che ha saputo coniugare educazione, scienza, sport e sostenibilità, confermando ancora una volta il ruolo centrale della scuola nella crescita culturale e sociale della comunità bellese e offrendo agli studenti un’importante occasione di protagonismo e condivisione.