Balvano, sport e divertimento per i più piccoli: successo dell’iniziativa alla scuola dell’infanzia

Una mattinata all’insegna dello sport, del gioco e del divertimento per i bambini della Scuola dell’Infanzia di Balvano, protagonisti di una nuova esperienza educativa pensata per avvicinare i più piccoli al movimento e ai valori dello sport.

Attraverso percorsi, giochi e attività, i bambini hanno sperimentato il piacere di mettersi in gioco, collaborare con i compagni e sviluppare capacità fondamentali per la loro crescita.

L’iniziativa rientra nel progetto “Il movimento che accompagna la crescita”, promosso da Sport e Salute e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, in collaborazione con il Ministro per lo Sport e i Giovani, per il tramite del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con l’obiettivo di diffondere la cultura dello sport e del benessere fin dalla scuola dell’infanzia.

Lo sport non è solo attività fisica: è inclusione, rispetto delle regole, condivisione e crescita personale.

Valori importanti che accompagnano i nostri bambini nel loro percorso educativo e umano.

Commenta l’amministrazione comunale:

“Complimenti ai piccoli partecipanti per l’entusiasmo e l’energia dimostrati e un ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibile questa bellissima esperienza”.