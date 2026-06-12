Potenza, consegnati i lavori di queste strade della provincia: gli interventi previsti

Il Presidente della Provincia di Potenza, Christian Giordano, comunica che sono stati consegnati i lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della SP ex SS 96 Barese, nel territorio comunale di Tolve.
Le opere previste sono riconducibili a cinque macro-azioni:
- realizzazione di una paratia di sostegno in corrispondenza dell’incrocio tra la strada Pazzano – Tre Ponti e la SP ex SS 96 Barese dove è presente un movimento franoso;
- intervento di stabilizzazione al km 7,6, in corrispondenza di una frana;
- sistemazione di due opere idrauliche di raccolta e smaltimento delle acque;
- risanamento strutturale di tratti di pavimentazione interessati da smottamenti e cedimenti del corpo stradale; risanamento di tratti di pavimentazione con avvallamenti.
L’intervento, del valore complessivo di 543.879,00 euro, punta così a risolvere alcune criticità che interessano l’arteria, incrementando significativamente i livelli di sicurezza della circolazione.