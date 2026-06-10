Lo sguardo di Iris, Matilde, Enrico e Simone sul futuro del pianeta: gli studenti di Avigliano e Lagopesole sul podio in questo concorso. Complimenti

Con la consegna degli attestati agli studenti dell’Istituto Silvio Spaventa Filippi di Avigliano, si è concluso brillantemente il concorso nazionale multidistrettuale bandito dall’associazione Lions International per l’anno sociale 2025/2026 dal titolo “ACQUA, TUTELA DELL’AMBIENTE, SVILUPPO SOSTENIBILE, LOTTA AGLI SPRECHI”, rivolto alla scuole secondarie di primo grado.

Grazie all’interesse dimostrato dalla dirigente scolastica, la d.ssa Rina Montanarella, con l’importante ed efficace sostegno delle prof.sse Genovese e Lucia, gli studenti delle classi III C e III D hanno potuto partecipare e raggiungere un risultato straordinario tra ben 58 elaborati giunti alla valutazione della commissione nazionale esaminatrice e provenienti da 11 istituti delle regioni Lombardia, Piemonte, Campania, Basilicata e Calabria.

E’ stata premiata per l’ottenimento della seconda posizione assoluta nella classifica finale la studentessa IRIS GRIPPA della III C con il disegno dal titolo “DONNA D’ACQUA CON ALBERO E SFERA DI CRISTALLO”, che riproduce una figura femminile dai capelli blu, come un fiume, che abbraccia un albero per metà rinsecchito, quindi morto per effetto dell’inquinamento industriale nonché delle scorie radioattive e per metà ancora vivo e vegeto con fiori e farfalle svolazzanti.

La donna tiene nelle mani una sfera di cristallo che offre una prospettiva ottimista del futuro della Terra, presente anch’essa in un disegno complesso ma estremamente chiaro per l’immagine che la studentessa mostra della situazione attuale del nostro pianeta e del suo futuro, che prevede migliore.

Hanno altresì ricevuto menzione per il buon lavoro svolto gli studenti della classe III D di Lagopesole, MATILDE ed ENRICO COVIELLO e SIMONE POSSIDENTE, con l’elaborato “GOCCIA SOSTENIBILE VERSO ESTERNO INQUINATO”.

La dirigente Montanarella, prendendo spunto dalla qualità e contenuto dei lavori premiati, ha commentato positivamente l’operato degli studenti delle scolaresche partecipanti, perché, riconoscendo le responsabilità delle generazioni loro precedenti nell’aver ridotto l’ambiente così come lo vediamo, soffocato da fiumi di cemento e rifiuti di ogni genere ed atmosfera sempre più inquinata, ha apprezzato l’ottimismo con cui essi guarderebbero al futuro, che fa ritenere che sappiano bene cosa non andrà più fatto per risanare un pianeta mortificato dalla spinta antropomorfica e dal modello capitalista, generatore di un consumismo sfrenato e mortifero.

Sulla falsariga del commento della d.ssa Montanarella, il socio Fernando Calabrese, in rappresentanza del Club Lions Potenza Duomo, organizzatore principale del service sulla Cura dell’Ambiente e Tutela dell’Acqua, di cui il concorso fa parte, ed alla cui realizzazione nel corso dell’anno hanno partecipato gli altri club della città di Potenza ed il club Host di Matera, ha tenuto a precisare che tra gli scopi del Lionismo c’è certamente quello di portare aiuto, offrire sostegno e promuovere progetti, né più né meno quanto avvenuto in occasione della partnership creatasi con l’Istituto Silvio Spaventa Filippi di Avigliano.

Il referente regionale del service, Nico Passantini, anch’egli socio del Club Lions Potenza Duomo, ha invece posto l’accento sulla brillante performance degli istituti scolastici delle regioni del sud Italia, che si sono aggiudicati i primi tre posti nella classifica finale del concorso, a riprova di un’ottima creatività e profonda sensibilità verso le problematiche che più interessano il nostro Paese e che hanno a che fare con la qualità della nostra esistenza.

Un importante punto di partenza per ipotizzare un futuro dove questi validi studenti non solo saranno cittadini migliori di quelli delle generazioni precedenti, ma sapranno essere artefici di un rilancio del Meridione.