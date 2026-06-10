Grujic Marko rappresenta Tito e la Basilicata alla Nations Cup 2026 di Gran Turismo 7! In bocca al lupo

Dalla Basilicata ai circuiti virtuali più prestigiosi del mondo.
Grujic Marko, pilota esports originario di Tito, sarà tra i protagonisti della Nations Cup 2026 di Gran Turismo 7, una delle competizioni più importanti del panorama internazionale del sim racing.
Con sette anni di esperienza alle spalle nel mondo degli Esports, Marko avrà l’onore di rappresentare con orgoglio il nome della Basilicata e allo stesso tempo il proprio paese, Tito, in una manifestazione che riunisce i migliori talenti mondiali della disciplina.
La Nations Cup è il campionato ufficiale di Gran Turismo in cui i piloti competono sotto i colori della propria nazione. La competizione è strutturata in tre diverse leghe: i concorrenti della lega 3 puntano alla promozione in lega 2, mentre quelli della lega 2 cercano di conquistare l’accesso alla lega 1. Proprio nella lega 1, la massima categoria della Nations Cup, prenderà il via il percorso di Grujic Marko.
Un traguardo di assoluto prestigio, che certifica il valore competitivo del pilota lucano, che porta alle spalle tanta esperienza internazionale, non dimenticando che ha già scritto diverse tappe importanti, come la vittoria del campionato costruttori europeo nel 2024.
È infatti dalla lega 1 che verranno selezionati i protagonisti della fase mondiale: soltanto i primi dieci classificati otterranno il pass per la Gran Turismo World Series, il campionato che mette di fronte l’élite assoluta del sim racing internazionale.
Il cammino verso il sogno mondiale si articolerà in sei appuntamenti decisivi:
- 13 giugno – Circuito 24 Ore di Le Mans (senza chicane)
- 20 giugno – WeatherTech Raceway Laguna Seca
- 27 giugno – Red Bull Ring
- 4 luglio – Trial Mountain Circuit
- 11 luglio – Grand Valley – Autostrada 1 (Reverse)
- 18 luglio – Suzuka Circuit
Sei gare, sei sfide ad altissima intensità, nelle quali ogni punto potrà risultare determinante nella corsa verso la World Series.
Per Tito e per l’intera Basilicata si tratta di un motivo di orgoglio vedere uno dei propri rappresentanti competere ai massimi livelli di una disciplina in continua crescita e capace di attirare milioni di appassionati in tutto il mondo.
Dal 13 giugno al 18 luglio gli occhi saranno puntati sulla Nations Cup 2026.
In pista ci sarà anche Grujic Marko, pronto a confrontarsi con i migliori piloti del pianeta per inseguire un obiettivo che pochi possono permettersi di sognare: entrare tra i dieci migliori del mondo e conquistare un posto nella Gran Turismo World Series.
In bocca al lupo.