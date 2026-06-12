Potenza: vertice in Prefettura per il concerto di Sal Da Vinci a Paterno. I dettagli

Nella Sala Italia del Palazzo del Governo, si è riunito il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto di Potenza Michele Campanaro.

Presenti alla riunione, oltre ai vertici provinciali delle Forze di Polizia e del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, il Sindaco di Potenza, la Sindaca di Paterno e il Direttore del DEU-118.

All’ordine del giorno, l’esame delle misure di safety & security per la Festa patronale di Paterno (PZ), in programma il prossimo 16 luglio, che si chiuderà con il concerto a libero ingresso, nella piazza centrale cittadina, del noto cantautore partenopeo Sal Da Vinci, vincitore dell’ultimo Festival di San Remo.

L’evento, considerato il forte richiamo dell’artista e la prevedibile ampia partecipazione di pubblico proveniente anche da fuori regione, ha reso necessario un primo approfondimento organizzativo finalizzato ad assicurare il regolare svolgimento della manifestazione in condizion di piena sicurezza.

Entrando nel merito, il Prefetto Campanaro ha richiamato la c.d. Direttiva Piantedosi del 2018 che individua, nella piena integrazione tra safety & security, il presupposto fondamentale per garantire elevati standard di sicurezza nelle pubbliche manifestazioni.

Un approccio che impone di coniugare, da un lato, le misure volte a tutelare l’incolumità delle persone attraverso un’adeguata pianificazione degli aspetti organizzativi, logistici e di gestione delle emergenze (safety) e, dall’altro, i dispositivi finalizzati alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica (security). Due dimensioni complementari che devono essere sviluppate in maniera coordinata, sin dalle prime fasi di programmazione dell’evento.

Nel corso della riunione, trovando la piena condivisione del Tavolo, il Rappresentante del Governo ha invitato la Sindaca di Paterno Tania Gioia a procedere, con la massima tempestività, alla convocazione della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, chiamata a svolgere le necessarie verifiche tecniche sull’area destinata ad ospitare il concerto, ai fini della definizione della sua capienza massima, con il supporto del locale Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Contestualmente, è stata evidenziata la necessità di mettere a punto in tempi rapidi, oltre ad un efficiente piano della viabilità, anche un’ articolata pianificazione di sicurezza da sottoporre all’esame della stessa Commissione Comunale.

Tra i punti approfonditi, la definizione dell’impiego della Polizia Locale e del personale volontario, anche mediante il supporto dei Comuni limitrofi, la predisposizione di sistemi di filtraggio e controllo degli accessi pedonali e delle aree di parcheggio, l’individuazione dei varchi di ingresso e di adeguate vie di esodo, oltre alla definizione di puntuali misure antincendio e di gestione delle emergenze.

Il Prefetto Campanaro ha, infine, chiesto alla Prima Cittadina di Paterno di dedicare particolare attenzione alla comunicazione dell’evento, per dare informazioni puntuali sulle modalità di accesso alle zone parcheggio ed all’area del concerto, entro i limiti di capienza individuati.

Ha concluso il Prefetto Campanaro, rinviando ai Tavoli tecnici in Questura la declinazione operativa della manifestazione:

“La sicurezza per gli eventi pubblici non si improvvisa, ma nasce dalla puntuale definizione di competenze, responsabilità e procedure.

È questo il senso dell’approccio integrato tra safety & security descritto dalla Direttiva Piantedosi, che delinea modelli organizzativi e procedurali efficaci.

La Prefettura e tutti i componenti del Comitato guardano con particolare favore a queste manifestazioni, in quanto capaci di valorizzare i territori e di richiamare migliaia di persone, ma è essenziale che si attivino per tempo tutte le misure necessarie a garantire una gestione ordinata e sicura dell’evento stesso”,