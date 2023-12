Brutto incidente in Basilicata! Strada chiusa ed elisoccorso sul posto

Lungo la strada statale 655 “Bradanica”, a causa di un incidente, è provvisoriamente chiuso un tratto in corrispondenza del km 139,970 a Matera.

Il sinistro – per cause in corso di accertamento – ha coinvolto due autovetture, provocando il ferimento di tre persone;

per i soccorsi si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso.

Al momento la circolazione è deviata al km 138,600 in direzione Matera e al km 141,500 in direzione Foggia.

Sul posto è presente il personale di Anas e delle Forze dell’Ordine per ripristinare la regolare circolazione.