Potenza, Unicef insieme agli alunni di questa scuola per dire NO alla guerra: ecco l’iniziativa

Il 13 dicembre 2023 si celebrerà nell’Istituto Comprensivo “G.Leopardi” di Potenza la Giornata mondiale dei diritti umani e il 75° Anniversario della Dichiarazione Universale.

Il presidente del Comitato provinciale UNICEF di Potenza Mario Coviello nelle mattinate del 12 e 13 dicembre realizzerà con Letizia Faraone e Leonardo Lucia, i due giovani volontari del Servizio Civile UNICEF, laboratori sulla pace nelle cinque sezioni della scuola dell’infanzia di Via Lacava , nell’ambito di questa celebrazione.

L’Istituto, da più di un decennio, è partner della rete ASPnet di Unesco con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo dell’educazione in riferimento ai contenuti della Carta delle Nazioni Unite, ai valori dell’UNESCO, ai principi della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e con la finalità ultima di costruire la pace “nella testa e nel cuore dei giovani”.

UNICEF collabora da molti anni con questa scuola.

In quest’anno scolastico porta avanti dal mese di ottobre, nelle nove classi della scuola media e in quattro classi delle scuole primaria Albini e Stigliani, il progetto “ Costruiamo il futuro dei bambini e dei ragazzi” con laboratori sui diritti e sulla prevenzione del bullismo e del cyberbullismo.

L’Istituto Comprensivo “ Giacomo Leopardi” aderisce, in ambito nazionale, alla rete Scuole di Pace e anche per il corrente anno scolastico 2023/2024 ha fatto proprio il programma “Trasformiamo il Futuro- Per la Pace con la Cura” con l’intento di “insegnare le cose belle”.

La giornata del 13 dicembre 2023 vedrà i tre ordini di scuola dell’Istituto coinvolti, a partire dalle ore 9.00 e per tutta la mattinata, in laboratori e conferenze in collaborazione con testimonial privilegiati sui temi della Pace e della Cura, tra questi UNICEF Potenza che, sempre nel pomeriggio del 13 dicembre, sarà con tutta la scuola primaria “ Gianni Rodari” a Bucaletto per lo spettacolo di canti natalizi e l’apertura di un “Mercatino della solidarietà” i cui proventi saranno devoluti a UNICEF per la sua campagna “I vaccini salvano la vita”.

La Giornata del 13 dicembre sarà l’occasione per ricordare ancora una volta che più di 400 milioni di bambini vivono in aree di conflitto e che, in particolare i bambini della striscia di Gaza, di Israele, dell’Ucraina gridano al mondo il diritto ad un futuro di PACE.