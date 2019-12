Con il “Natale ecologico” grande festa per il Parco Nazionale del Pollino! Scuola, famiglie e Istituzioni insieme per questo importante progetto

Giovedì 19 Dicembre 2019, alle ore 17:30, all’Istituto Comprensivo “S. Giovanni Bosco” di Francavilla in Sinni si conclude il Progetto “Amare, Conoscere, Custodire, Valorizzare il Parco” con la festa “Natale ecologico”, dedicato al Parco Nazionale del Pollino.

Il Progetto, per il quale la FSN ha vinto un bando del Ministero dell’Ambiente T.T. e del Mare (che ha avuto il patrocinio dell’Ente Parco Nazionale del Pollino e del Comune di Francavilla in Sinni) ha visto la partecipazione dell’Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco di Francavilla in Sinni, grazie alla sensibilità e disponibilità della dirigente scolastica, prof.ssa Maria Vitale, e del corpo docente tutto.

La finalità dell’iniziativa è stata quella di collaborare con la Scuola, le famiglie e le Istituzioni per fornire ai giovani alunni adeguate conoscenze sul Parco e sulle sue caratteristiche e potenzialità, ambientali e naturalistiche ed anche turistiche ed economiche.

Con gli alunni si sono svolti incontri, laboratori – anche con l’uso delle nuove tecnologie – escursioni guidate al Parco.

La partecipazione dei ragazzi è stata attiva e diligente.

Tutto ciò è stato possibile grazie alla collaborazione e presenza:

degli operatori di FSN e del Parco Nazionale del Pollino;

dell’Arma dei CC;

del CIRIAF/Università di Perugia;

di Telespazio.

FSN a tutti rivolge un grato pensiero.

Il progetto si è articolato in due fasi: Marzo-Settembre e Ottobre-Dicembre (quest’ultima fase è stata sostenuta da TERNA spa, cui va un sentito ringraziamento).

Nell’ambito delle iniziative progettuali di particolare importanza, la firma del Protocollo d’Intesa fra l’Ente Nazionale Parco del Pollino e la FSN, con la presenza del cardinale G.B. Re e dell’on. Angelo Sanza, V. Presidente della FSN e dell’archimandrita di Lungro.

L’importante evento è stato possibile grazie alla sensibilità del Presidente del Parco, on. Domenico Papaterra.

Per l’ottimo svolgimento del Progetto, è stata fondamentale la collaborazione del Comune di Francavilla Sinni, a cominciare dal Sindaco Franco Cupparo: a lui ed a tutta l’Amministrazione, i partecipanti rivolgono un sentito ringraziamento.