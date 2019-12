Potenza, il “Natale dello Sportivo”: un pomeriggio di spiritualità e condivisione in provincia con il bomber Carlos França! I dettagli

Come di consueto, torna l’annuale appuntamento con il “Natale dello Sportivo” organizzato dal CSI di Potenza, un momento in cui dirigenti, atleti e genitori di tutte le nostre Società si incontrano per vivere insieme un pomeriggio di spiritualità, condivisione, testimonianze significative e speranza.

Quest’anno, la solenne celebrazione eucaristica si terrà a Balvano, nella Chiesa S. Maria Assunta, Giovedì 19 Dicembre, e sarà presieduta da Mons. Agostino Superbo, arcivescovo emerito di Potenza, e Don Rocco Ossoa, a partire dalle ore 19:00.

Seguirà un momento conviviale cui prenderanno parte i volontari, le società sportive affiliate al CSI e le famiglie dei giovani atleti, dove ci si potrà scambiare gli auguri di Natale.

Ecco quanto si legge in un comunicato stampa del CSI di Potenza:

“È nostra intenzione, creare i presupposti per realizzare un’esperienza che non si può raccontare o spiegare ma che bisogna semplicemente vivere, contribuendo a far diventare lo sport principio generativo di relazioni, stile di vita, comportamento, dialogo, partecipazione.

È prevista, inoltre, la partecipazione del Bomber di Dio, Carlos França, calciatore del Potenza, esempio positivo di un atleta che nella vita ha dovuto superare una difficilissima malattia, ma che ha trovato nello sport e in Dio, la forza di andare avanti, sfruttando momenti di grande sofferenza, per crescere e raggiungere traguardi insperati”.

Andrea Schiavone, Presidente CSI Potenza, ha affermato:

“Per la nostra associazione è l’occasione per stare insieme e testimoniare, alle nostre società, che il nostro impegno non è solo nel far giocare i ragazzi ma anche indirizzarli ad una vita intrisa di valori cristiani.

Dobbiamo diventare testimoni credibili per i nostri ragazzi.

Il CSI di Potenza, è da sempre portatore sano di principi tra i quali la visione dello sport imprescindibile dalla sfida educativa, tenendo sempre fede al motto: ‘Chi corre da solo può arrivare primo, ma soltanto chi lo fa con gli altri arriva lontano!'”.

Di seguito la locandina con tutti i dettagli.