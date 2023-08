“Contro i rincari vertiginosi di benzina e gasolio ai residenti della Basilicata uno sconto perenne”! La richiesta

“La Basilicata diventi una zona franca energetica permanente.

Il pieno di benzina o di gasolio, con i suoi vertiginosi rincari, sottrae alle famiglie, agli imprenditori e agli agricoltori consistenti risorse, mettendo a rischio la tenuta dell’intera struttura socioeconomica lucana.

Per questo è necessario uno sconto stabile presso il distributore per ciascuna tipologia di carburante, ancorando il beneficio al prezzo corrente di mercato, e prevedendo comunque un cap price, come scudo agli aumenti vertiginosi“.

Così, in una nota, il commissario della Lega Basilicata, Pasquale Pepe.

Spiega Pepe:

“A beneficiarne dovranno essere i residenti in tutta la Basilicata.

In questa maniera si daranno risposte concrete alla richiesta d’aiuto che viene da famiglie e imprenditori.

Ed è anche il modo più efficace per dare una dimostrazione plastica dell’effettiva consistenza delle compensazioni per il consumo di territorio subito dai lucani per effetto dell’attività di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi.

Tale misura dovrà sommarsi agli interventi regionali di sostegno in relazione al consumo di gas.

Lo sconto potrà essere ricavato dalla riduzione delle accise e dall’adeguamento delle compensazioni sulle materie prime estratte in Basilicata.

È auspicabile che diventi permanente, seguendo la fluttuazione del prezzo degli idrocarburi.

Dal canto loro, i lucani hanno dimostrato, in tempi non sospetti, di essere generosi verso la comunità nazionale offrendo diligentemente le ricchezze del proprio sottosuolo.

Ora lo Stato e le compagnie petrolifere ricompensino questa generosità“.a

