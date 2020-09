Coronavirus: in provincia di Potenza altri 4 positivi rientrati dalle vacanze

Altri 4 positivi in provincia di Potenza.

Il Sindaco di Lauria (PZ), Angelo Lamboglia, comunica:

“Allo scopo di informare la popolazione comunico che l’ufficio sanitario competente mi ha informato stamane di 4 positività su Lauria riguardanti rientri dalle vacanze.

Trattasi di soggetti sottoposti in un primo momento a test rapido, non appena rientrati a Roma, e poi a tampone non appena giunti a Lauria dove stanno osservando, sin dal rientro, l’isolamento.

Invitando tutti a non farsi prendere dal panico, a non far partire cacce agli untori e a rispettare quelle poche regole, fondamentali per limitare i contagi, mi auguro che queste positività inducano a riflettere perché, seppur il virus ha allentato la morsa, non abbiamo superato una pandemia che richiede sempre massimo livello di attenzione soprattutto in questo periodo in cui ripartiranno a breve le scuole.

Abbiamo la necessità di tornare alla normalità ma con la consapevolezza che il rispetto delle regole è fondamentale per guardare avanti e non tornare indietro.

Insieme ce la faremo ma non dobbiamo abbassare la guardia”.

