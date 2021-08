Coronavirus Italia, 7.548 nuovi positivi: ecco tutti i dati

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 7.548 nuovi casi positivi e 59 morti.

Attualmente i ricoverati sono 4.522 (18 in meno di ieri), di cui 499 nei reparti di terapia intensiva (5 in meno di ieri) e 4.023 negli altri reparti (13 in meno di ieri).

Sono stati analizzati 112.237 tamponi molecolari e 132.183 test rapidi antigenici.

La percentuale di tamponi molecolari positivi è stata del 6,48 per cento, mentre quella dei test antigenici dello 0,21 per cento.

Nella giornata di martedì i contagi registrati erano stati 6.067 e i morti 60.a

