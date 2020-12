Coronavirus: tutti guariti a Castelluccio Inferiore! Le parole del Sindaco

Il Sindaco di Catselluccio Inferiore (PZ), Paolo Francesco Campanella, comunica una lieta notizia ai suoi cittadini:

“Finalmente posso annunciarvi essere tutti guariti i cittadini castelluccesi risultati positivi nelle scorse settimane al Covid-19.

Sapere della loro negativizzazione non può che renderci felici, augurandoci che quello alle porte possa essere davvero un Natale di salute e serenità per tutti.

Vi raccomando di continuare a tenere alta la guardia, ed in caso di necessità, di continuare ad autosegnalarvi come state già facendo in questi giorni, utilizzando, anche via whatsapp, il numero comunale 349/5365539.

L’attenta collaborazione tra l’Amministrazione Comunale e la cittadinanza ci sta permettendo di mantenere sotto controllo la situazione.

Continuiamo a rispettare le regole e ciò che ci viene chiesto dai DPCM emanati, soprattutto in vista delle prossime festività natalizie”.

