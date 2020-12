Potenza, ospedale da campo: “Nulla è stato realizzato. Interrompiamo i lavori, non buttiamo altri soldi”! La denuncia

Mario Polese di Italia Viva, attraverso un video, denuncia la situazione in cui versano gli ospedali da campo del Qatar, ad oggi non ancora terminati.

All’inizio del suo discorso mostra due cartelli riportanti le scritte:

“Due ospedali da campo, a Potenza e Matera, entro metà dicembre” e “Gli ospedali da campo sono realizzati grazie alla Regione”.

E prosegue indicando l’ospedale del Qatar alle sue spalle:

“Ecco la verità, eccola.

Oggi siamo al 10 Dicembre, siamo ormai prossimi alla metà del mese.

Come potete osservare nulla è stato realizzato.

Forse il governatore Bardi poteva essere più cauto quando rispose al video di un mese fa in cui mettemmo in evidenza le criticità di queste tende che ormai sono conosciute in tutta Italia come ‘il pacco del Qatar’.

In realtà siamo ancora in tempo, le strutture non sono pronte, una quinta tenda è stata persino smontata.

Interrompiamo i lavori, non buttiamo altri soldi, prendiamo gli altri 2 milioni di euro che sono stati stanziati dal Ministero e utilizziamoli per mettere in sicurezza gli ospedali Lucani.

La terza ondata è alle porte: gennaio-febbraio dicono gli esperti saranno mesi molto duri.

Non facciamoci trovare ancora una volta impreparati.

Quindi abbandoniamo questa malsana idea del Qatar e concentriamoci sugli ospedali Lucani: ce lo chiedono i cittadini, ce lo chiedono gli operatori sanitari e ce lo chiedono le imprese che hanno sempre più grandi difficoltà”.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)