Cucciolo di cane caduto in un canale! Ecco l’intervento dei Vigili del Fuoco

Salvato dalla squadra dei Vigili Del Fuoco del Distaccamento di Policoro un cucciolo di cane, caduto in canale di bonifica profondo oltre cinque metri, in contrada Ischia in agro di Montalbano (Matera).

Il recupero è avvenuto utilizzando una scala che ha permesso agli operatori di avvicinare il cucciolo visibilmente stremato.

Nelle operazioni effettuate è stato anche interessato il Sindaco di Montalbano Avv. Piero Marrese.

E’ quanto hanno fatto sapere i Vigili Del Fuoco.

Queste le foto del cucciolo salvato.