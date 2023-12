Da Viggiano a Pignola una domenica di solidarietà nel ricordo anche della piccola Evelina, andata via a soli 6 anni. Le iniziative

Caritas diocesana di Potenza: una domenica di solidarietà da Viggiano a Pignola

“Da Viggiano a Pignola è stata una domenica prenatalizia ricca di solidarietà e di sorrisi nel segno di due comunità laboriose e attente al prossimo”.

Lo afferma in una nota la Caritas diocesana di Potenza – Muro Lucano – Marsico Nuovo, che aggiunge:

“A Viggiano la Parrocchia Santa Maria del Monte ha manifestato per l’ennesima volta grande attenzione alla memoria della piccola Evelina e del progetto a lei dedicato.

Don Paolo D’Ambrosio ha donato ai giovani del catechismo e ai cresimandi un salvadanaio per raccogliere denaro, piccoli risparmi e offerte a sostegno del progetto ‘Il Sorriso di Evelina’ che si propone di aiutare bambini da zero a sei anni in stato di particolare difficoltà economica e sociale.

Il ricavato verrà consegnato il prossimo 16 giugno in occasione di Sant’Antonio, Patrono dei bambini.

A Pignola grazie all’impegno di Don Antonio Laurita, alla Parrocchia Santa Maria Maggiore, all’Istituto Comprensivo, al Comitato festa Maria Ss. degli Angeli ha avuto luogo la seconda edizione di ‘Doniamo col cuore’ ovvero la raccolta di generi alimentari non deperibili.

La Stazione degli autobus in Via Aldo Moro si è trasformata in un hub solidale in vista del prossimo Natale: sono stati raccolti 700 kg di prodotti (pasta, latte, scatolame, prodotti per l’infanzia ecc).

Una metà sarà utilizzata per sostenere la Caritas parrocchiale di Pignola mentre l’altra metà è destinata agli scaffali dell’Emporio della Solidarietà a Tito seguendo un ormai consolidato percorso circolare”.

Nel ringraziare tutti gli attori coinvolti e le comunità di fedeli, il direttore Marina Buoncristiano ha donato a Viaggiano nelle mani di Don Paolo e a Pignola al primo cittadino De Luca, una targa per la generosa vicinanza ai bisognosi.

Afferma Buoncristiano:

“La testimonianza della solidarietà, in base alle proprie possibilità, è il dono più prezioso e rappresenta la speranza per il futuro; si rifletta sul valore delle relazioni umane, soprattutto quelle familiari, spesso la povertà economica nasconde un sommerso che si chiama povertà del cuore”.

Ecco le foto.