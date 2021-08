Grave incidente sulla Basentana 407, auto si ribalta su corsia opposta: un ferito!

Brutta notizia purtroppo dall’Associazione Vittime S.S. 407 Basentana:

“Intorno all’una della scorsa notte sulla strada statale 407 Basentana al km 65 nei pressi della gallerie Ferrandina Scalo, in direzione Metaponto il conducente di una Fiat Bravo ha perso il controllo, per cause in fase di accertamento e si è ribaltata sulla corsia opposta, dopo aver urtato il guardrail.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del Distaccamento di Ferrandina, i Carabinieri, la Polizia stradale e i sanitari del 118 che hanno soccorso il conducente rimasto ferito a seguito dell’incidente“.

