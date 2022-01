Green pass: ipotesi di annullarne la scadenza per chi ha tre dosi! I dettagli

Dal 1 febbraio, secondo il decreto in vigore, la certificazione verde è valida sei mesi, ma per molti cittadini a metà marzo scadrà il Green Pass e al momento non c’è nessuna certezza sulla somministrazione della quarta dose.

Ecco perché il governo, fino a che non saranno prese decisioni sull’eventuale nuovo richiamo, sta valutando di prolungarne la validità.

Le ultime notizie infatti riportano l’ipotesi di un green pass senza scadenza.

Questo, sarebbe confermato a chi ha effettuato tutto il ciclo vaccinale (terza dose inclusa dunque).

Si parla, appunto, ancora di un’ipotesi dal momento che non è stata presa ancora nessuna decisione in merito.

Sarà il tema che affronterà il nuovo Presidente della Repubblica una volta eletto?

Per rispondere a questa domanda sarà necessario attendere la conclusione delle elezioni del Capo dello Stato.

Cosa ne pensate?

