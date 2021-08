In provincia “orgogliosi di avere con noi” la ministra potentina Lamorgese per questo interessantissimo evento! Ecco i dettagli

“Itinerari del Monachesimo italo-greco e gli effetti della migrazione grecofona nel mezzogiorno medievale” rappresenta un progetto nato dalla considerazione che il potenziamento dell’offerta del turismo storico-culturale e religioso costituisce un’occasione per la realizzazione di itinerari in grado di soddisfare esigenze di fruizione diversificate e in linea con un turismo lento.

L’incontro su questo interessante progetto è avvenuto ieri a Francavilla in Sinni (PZ) alla presenza del ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese.

Lei lucana e cittadina onoraria proprio di Francavilla in Sinni è stata accolta dal presidente della Regione Vito Bardi che ha scritto in proposito:

“Stasera onorato di aver preso parte a un evento con Luciana Lamorgese, Ministro ma soprattutto lucana.

Orgogliosi di lei e di averla con noi nella splendida comunità di Francavilla in Sinni“.

Presente anche l’assessore alle Attività Produttive, Lavoro e Formazione, Francesco Cupparo che parla così della serata appena trascorsa:

“Nella splendida piazza del comune di Francavilla, insieme, tra gli altri, alla nostra concittadina il Ministro degli Interni Luciana Lamorgese ed al Presidente Vito Bardi, per parlare di Itinerari del Monachesimo Italo-greco nei nostri territori“.

È stata quindi un’occasione di confronto per spiegare le origini che hanno dato vita a storia e tradizioni lucane e che può senz’altro rappresentare la base per lo sviluppo del turismo per i nostri comuni, in particolar modo di quelli dell’entroterra che furono interessati dagli insediamenti dei monaci.

