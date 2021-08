Coronavirus Italia, 5.735 nuovi positivi: ecco tutti i dati

Sono 5.735 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati 6.902).

È quanto merge dal bollettino sul Coronavirus di oggi, Domenica 8 Agosto, diffuso dal Ministero della Salute.

Nell’ultima giornata i morti sono stati 11, per un totale di 128.220 decessi dall’inizio dell’epidemia di Covid-19 nel nostro Paese.

Nell’ultima giornata sono stati 203.511 i test effettuati, tra tamponi molecolari e antigenici: il tasso di positività si attesta quindi al 2,8%.

Attualmente i ricoverati sono 2.930 (109 in più di ieri), di cui 299 nei reparti di terapia intensiva (11 in più di ieri) e 2.631 negli altri reparti (98 in più di ieri).

Gli attualmente positivi sono 112.266 (+3.731), mentre i guariti salgono a 4.155.931 (+1.991).

I casi positivi accertati in Italia dall’inizio dell’epidemia salgono a quota 4.396.417.a

