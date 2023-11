Kickboxing: straordinario il maestro lucano Marco Lamanna che conquista il titolo di campione mondiale! Congratulazioni

La Basilicata sale sul tetto del mondo grazie a Marco Lamanna, Maestro 6° Dan di Kickboxing e 3° Dan di Karate, laureatosi campione iridato a Pomezia, dove si è svolto il campionato mondiale XFC di Kickboxing.

Il sindaco del centro Jonico, Piero Marrese, si è prontamente complimentato con Lamanna.

Ha dichiarato il primo cittadino:

“Non nuovo a imprese di questo tipo, tenuto conto che a maggio si era laureato campione d’Italia Master acquisendo, così, il diritto a partecipare alla kermesse iridata.

A Lamanna e alla sua Fight & Fit Academy, che a Montalbano Jonico coinvolge tanti allievi, i complimenti di tutta la comunità e l’Amministrazione comunale che mi onoro di guidare.

Sono certo che questo importante successo non sarà l’ultimo e che il Maestro continuerà a trasmettere alle giovani generazioni, con il consueto entusiasmo, i veri valori dello sport in generale e del Kickboxing in particolare, una disciplina che, non dimentichiamolo, si basa su regole precise e sul rispetto reciproco.

A breve il Comune di Montalbano Jonico incontrerà con piacere il campione del mondo per la consegna di un riconoscimento da parte della sua città”.a

