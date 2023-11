Potenza, in provincia grande accoglienza per la campionessa mondiale di Karate Terryana D’Onofrio! Bravissima

Calorosa accoglienza per Terryana D’Onofrio campionessa mondiale, questa sera a Comune Di Sant’arcangelo per la Provincia Di Potenza c’era Filippo Sinisgalli Consigliere Delegato:

“Sono orgoglioso da lucano e da rappresentante istituzionale di questa parte della Basilicata di onorare la grande campionessa di Karate Terryana D’Onofrio di Sant’Arcangelo che è nata a Marsicovetere, il 28 gennaio 1997.

E’ stata già campionessa europea a squadre nel 2018 e nel 2021.

Oggi siamo qui per festeggiare insieme a lei la medaglia d’argento nel kata a squadre di cui è capitana e quella di bronzo individuale ai mondiali di Karate che si sono svolti qualche giorno fa a Budapest.

La storia di Terryana è quella di una lucana che dimostra che anche da piccoli centri come il nostro si possono scalare le vette più alte del mondo.

Terryana infatti ha iniziato a praticare karate nella palestra di suo padre a Sant’Arcangelo insieme a suo fratello maggiore Francesco.

Ai mondiali universitari del 2018 a Kobe, in Giappone, ha già conquista l’argento individuale nella specialità kata, e nello stesso anno diventa campionessa europea a squadre ai campionati europei svolti a Novi Sad e conquista il bronzo a squadre ai mondiali di karate disputati a Madrid.

Nel 2021 conquista nuovamente l’oro a squadre nei campionati europei di Poreč.

La sua è una storia non solo di sport agonistico ma di una giovane che si afferma anche nella vita: nel 2021 ha conseguito la Laurea magistrale in Scienza e Tecnica dello Sport presso l’Università degli Studi di Roma “Foro Italico”.

Lei è l’esempio più fulgido di come lo sport possa essere un validissimo strumento di emancipazione sociale e di parità di genere. E di come lo sport possa essere veicolo di affermazione personale anche per chi non vive nelle metropoli.

Ovviamente i suoi successi come quelli di altri grandi atleti lucani, penso a Domenico Acerenza che da Sasso di Castalda sta conquistando vittorio in tutto il mondo con il nuoto, a noi istituzioni pongono il tema delle infrastrutture sportive di cui tutti i nostri Comuni devono essere dotate per far in modo che Terryana non sia un caso isolato ma che diventi una bella abitudine far crescere campioni di tutti gli sport nella nostra bellissima Basilicata".

