Potenza: in provincia Polizia intensifica posti di blocco per controllare queste persone! I dettagli

La Polizia di Stato, in vista della Giornata mondiale del ricordo delle vittime della strada, ha messo in campo una specifica iniziativa volta a contrastare la guida in stato di alterazione psicofisica dovuta all’uso di sostanze stupefacenti o all’effetto di alcool.

Nella notte tra sabato e domenica si è svolto anche in provincia di Potenza uno straordinario servizio di controllo dei conducenti alla guida che, in accordo con la locale Questura, ha visto impiegate numerose unità della Polizia Stradale di Potenza e Lagonegro nonché un’unità mobile con personale sanitario della Polizia di Stato.

Quasi un centinaio i conducenti controllati tra i quali due sono risultati positivi all’esame alcooltest ed uno all’analisi drogatest con il conseguente ritiro delle patenti di guida ed il loro deferimento all’Autorità Giudiziaria.

Il 19 novembre si celebra la Giornata mondiale del ricordo delle vittime della strada e per contrastare il triste fenomeno dell’incidentalità stradale la Polizia di Stato ha predisposto l’esecuzione di questa tipologia di servizi specifici che si svolgeranno simultaneamente in tutte le province italiane anche nei prossimi fine settimana.a

