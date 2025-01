Latronico ancora più attrattiva per le squadre di calcio. Il progetto

“In questi giorni è arrivata la notizia ufficiale che la Regione Basilicata ha finanziato il progetto per la realizzazione del campo sportivo di Agromonte in erba sintetica!

I lavori inizieranno nel corso di quest’anno“.

Così il Sindaco di Latronico, Fausto De Maria, che aggiunge:

“Dopo aver sistemato per bene il campo sportivo di Latronico in erba naturale, ormai un vero gioiello, ora aggiungiamo un altro tassello importante.

La possibilità di avere due campi di altissima qualità con terreno differenziato (erba naturale e sintetica) nel nostro comune non sarà solo un grande vantaggio per le squadre di calcio di Latronico e Agromonte, oltre che per i tanti ragazzi che amano giocare a pallone, ma renderà Latronico ancora più attrattiva per le squadre di calcio in cerca di una destinazione ideale per i loro ritiri sportivi.

E sugli investimenti per lo sport non finisce qui!

Il meglio deve ancora venire!

Investire nello sport è sempre una cosa buona e giusta!”.