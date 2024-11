L’I.C Leonardo De Lorenzo di Viggiano protagonista del contest 2024 #ioleggoperchè: “È stata una giornata magica”. I dettagli

L’I.C Leonardo De Lorenzo di Viggiano protagonista del contest di quest’anno, «Il futuro inizia con un libro».

Tutte le librerie sono state invitate ad allestire le loro vetrine per l’iniziativa #ioleggoperché, lanciando una sfida a chi vuole lasciare il segno in questa edizione: acquistare tutti i libri esposti per donarli a una scuola.

Con #iosvuotolavetrina, le librerie avranno l’opportunità di dare visibilità alla campagna e compiere un gesto concreto a favore delle biblioteche scolastiche, coinvolgendo tutta la comunità.

Ecco i contest dell’Istituto, organizzati in collaborazione con le librerie del territorio.

• Grande partecipazione degli alunni della scuola dell’infanzia di San Salvatore che accompagnati da genitori, fratelli, sorelle, nonni, hanno visitato la libreria il Ciclopino di Sarconi (PZ) dove sono stati accolti dalla signora Domenica Albini.

È stata una giornata magica, i bambini hanno partecipato con entusiasmo e si sono divertiti animando con la loro vivacità e la loro sete di sapere la libreria, hanno potuto ammirare incantati la varietà di libri, i disegni e le mongolfiere realizzate a scuola e poi utilizzate per addobbare la vetrina, hanno posto l’impronta del loro ditino sulla tessera….e hanno ricevuto in omaggio il libro da loro stessi ideato “ Il riccio che perse la strada di casa” diventando così dei piccoli autori avvicinandosi al mondo dell’editoria e avendo l’opportunità di proiettarsi verso un futuro ricco di sogni e di speranze.

• In occasione della settimana #ioleggoperchè2024 , i bambini delle classi I e II primaria dell’I.C. Leonardo De Lorenzo di Viggiano, plesso di San Salvatore, hanno letto il libro “Ada ei rifiuti” .

Da questa lettura è nato un bellissimo progetto: i piccoli alunni hanno realizzato un libro con i disegni dei supereroi del riciclo e una capsula del tempo contenente le loro promesse per rispettare l’ambiente e successivamente, presso la libreria Libreria Fataghiò & Marpidò, gemellata con la nostra scuola, il progetto si è concluso con la creazione di lavori utilizzando materiali riciclati.

Questi sono stati trasformati in gadget speciali da regalare con ogni acquisto in libreria.

Durante l’incontro, sono stati letti i messaggi custoditi nella capsula del tempo, e i bambini si sono impegnati solennemente a rispettare le promesse fatte.

La capsula con i bigliettini è stata a idata ai bambini di prima, che la riapriranno tra qualche anno per scoprire se gli impegni sono stati mantenuti.

• La Scuola Secondaria di Montemurro partecipa al CONTEST di #ioleggoperché e ha organizzato l’iniziativa “CRESCERE CON UN LIBRO”!

In occasione dell’evento, dalla mattina di venerdì 15 novembre, sono stati tutti invitati a fare un salto presso la “Libreria Fataghiò e Marpidò” di Villa d’Agri.

Sono stati condivisi i consigli di lettura delle classi I-II-III e i loro pensieri su un futuro insieme ai libri.

Chiunque abbia donato un libro alle scuole del territorio potrà inoltre ricevere in omaggio un meraviglioso segnalibro realizzato dai nostri studenti, arricchito dalle loro riflessioni!

• Sono state settimane molto ” laboriose” per l’iniziativa Ioleggoperché e per i piccoli alunni della scuola dell’infanzia Happy Children di Viggiano delI’ I.C. Leonardo De Lorenzo che si sono impegnati a creare, disegnare, immaginare.

I nostri piccoli alunni sono stati pronti a regalare il loro entusiasmo e il loro sguardo verso il FUTURO.

All’Edicola Cartolibreria di Fortunato Anna Maria è stato possibile ammirare tutta la passione e la creatività dei bambini nel realizzare i loro lavori esposti in vetrina.

Una domenica di sorrisi e partecipazione, ricca ancora di donazioni a favore della scuola dell’infanzia “Happy Children”, ma soprattutto in favore della cultura e dell’istruzione.

L’iniziativa ha permesso la raccolta di circa 150 libri per arricchire le nostre Biblioteche Scolastiche.

Da parte della Dirigente Scolastica, Prof.ssa Sabina TARTAGLIA, un ringraziamento speciale al corpo docente e alle famiglie che hanno aderito all’iniziativa.