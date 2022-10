Meloni: “I costi delle bollette sono diventati insostenibili, rafforzeremo le misure nazionali”. I dettagli

L’esecutivo è già al lavoro per arginare la corsa delle bollette, come testimonia un post sui social della premier Giorgia Meloni:

“I costi delle bollette sono diventati insostenibili per milioni di famiglie e per molte imprese, giunte ormai a drammatiche decisioni come chiudere o licenziare i propri lavoratori.

Il Governo è al lavoro per rafforzare le misure nazionali a sostegno di cittadini e attività, con l’obiettivo di far fronte a questa difficile situazione.

La nostra priorità è mettere un argine al caro energia e alla speculazione, accelerare in ogni modo la diversificazione delle fonti di approvvigionamento e la produzione nazionale.

Gli italiani chiedono risposte immediate, e noi gliele daremo.

Non c’è più tempo da perdere”.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)