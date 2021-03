Meteo Potenza, cosa ci aspetterà nel fine settimana? Ecco le ultime previsioni

Quale sarà il tempo per il prossimo fine settimana su Potenza?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani, Sabato 13 Marzo, avremo giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio, ma nella notte sono previste precipitazioni.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 15°C, la minima di 6°C.

Domenica 14 Marzo, avremo nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata.

La temperatura massima registrata dovrebbe essere di 8°C, la minima di 5°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva su Potenza, con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani Sabato 13 Marzo, e per dopodomani.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)