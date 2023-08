Pochi lo conoscono: in questo vicoletto “delle streghe” il punto di Potenza più alto, “più vicino alle stelle”! La segnalazione di un cittadino

A Potenza c’è un bel vicoletto, conosciuto dai Potentini storici come “il vicoletto della strega o delle streghe”.

In questo vicoletto viene segnalato il punto che fa di Potenza il capoluogo di Regione più alto d’Italia.

Commenta un residente:

“Peccato che nessuno conosce Vico Giosuè Romaniello che è a 50 metri dall’ingresso del Museo ed alle spalle della Cattedrale di San Gerardo.

Non ci sono targhe in entrambi i lati di ingresso, neppure un qualcosa che indichi ai turisti dove si trova il punto più alto d’Italia (come capoluogo di regione).

Avevo segnalato la cosa anche al sindaco ma nulla di fatto.

Io in questo vicoletto ci vivo e vedo molto turisti”.

E voi conoscevate questo vicoletto così speciale?

