Muro Lucano: per i cittadini sarà più facile e veloce accedere a questi servizi. Ecco tutte le novità

L’Amministrazione comunale di Muro Lucano ha dato il via al processo di transizione al digitale, un passaggio importante per la Città in attuazione del decreto Semplificazioni (DL 76/2020) e seguendo le indicazioni del Codice per l’Amministrazione Digitale.

Il processo, che consentirà di accorciare le distanze fra Comune e cittadini, muove i suoi primi passi attraverso l’Applicazione “Smart.PA”: una App gratuita, facile da usare, comoda e sicura, che si installa in pochi click.

L’Applicazione “Smart.PA” è disponibile su Google Play Store e App Store IOS.

L’App SmartPA consente al cittadino di:

navigare liberamente nella mappa del Welfare;

presentare domande per contributi e sussidi;

informarsi e consultare le notizie più rilevanti;

effettuare pagamenti;

integrare documenti;

richiedere e ottenere certificazioni direttamente sul proprio dispositivo;

usufruire di agevolazioni presso negozi e servizi.

L’Amministrazione ha deciso di inaugurare questo percorso di digitalizzazione rendendo operativo prima di tutto i SERVIZI SCOLASTICI.

A partire da quest’anno scolastico 2021-22 la gestione delle iscrizioni e dei pagamenti dei Servizi di:

1.REFEZIONE SCOLASTICA (servizio mensa);

2.TRASPORTO SCOLASTICO.

Le iscrizioni ai servizi sono semplici e gratuite e dovranno essere effettuate esclusivamente tramite l’Applicazione “SMART.PA”a

