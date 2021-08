Nel potentino al via alla costruzione di una scuola da sogno con giochi, orto, area fitness e sala convegni! I dettagli

Fa sapere l’amministrazione del Comune di Vietri di Potenza:

“Hanno preso il via stamattina a Vietri di Potenza i lavori di demolizione della vecchia scuola materna di via Rocco Scotellaro, per la realizzazione di una nuova scuola sicura, attrezzata ed innovativa, progetto fortemente voluto dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Christian Giordano.

Si tratterà di una scuola, altamente tecnologica, arredata e attrezzata, ecosostenibile, con la presenza di orti botanici, ampi spazi comuni e ricca di verde (sia all’esterno che all’interno).

Una nuova scuola che al suo interno ospiterà anche un auditorium attrezzato, di due piani (platea e galleria), con poltroncine ed impianti audio e video di ultima generazione, capace di ospitare circa 220 persone, oltre a giochi e fitness con attrezzature.

Tra i lavori previsti, anche quelli di:

efficientamento energetico,

isolamenti termici,

giardino,

percorso botanico,

area parcheggio,

giochi e fitness con attrezzature e spazi educativi,

solo alcune delle opere migliorative previste dal progetto.

L’opera verrà realizzata grazie al finanziamento ottenuto nell’ambito del Piano Annuale sull’Edilizia Scolastica e dal Gse, con un contributo di poco più di 1 milione di euro che il Comune di Vietri di Potenza ha ottenuto a seguito della presentazione di un progetto”.

Ha dichiarato il sindaco Giordano:

“Oggi è un giorno pieno di emozioni per me e la mia Amministrazione fin dai primi mesi del nostro mandato abbiamo lottato per garantire ai nostri bambini delle scuole sicure, attrezzate ed innovative.

Finalmente i nostri figli avranno una sala presso cui poter tenere una recita di fine anno.

La nostra comunità avrà la possibilità di utilizzare l’auditorium anche per altre manifestazioni ed eventi (convegni, spettacoli, cinema).

Ma soprattutto, finalmente, Vietri di Potenza avrà una scuola veramente sicura e attrezzata, capace di ospitare adeguatamente i nostri figli”.

