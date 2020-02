Nel potentino concorso per l’assunzione di 4 dipendenti a tempo indeterminato: i dettagli

Assunzioni a tempo indeterminato nel potentino.

Come fa sapere una nota del Comune di Vietri di Potenza:

“Si rende noto che in data 11.2.2020 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.12 il concorso per la selezione (per esami) per l’assunzione di n.° 4 “Istruttori amministrativi categoria C1 a tempo pieno ed indeterminato”, presso il Comune di Vietri di Potenza.

A darne notizia il sindaco, Christian Giordano:

“Si tratta di una occasione di lavoro importante.

Invito pertanto i giovani (e non) di Vietri di Potenza a partecipare: la possibilità di accedere ad un posto di lavoro pubblico “in casa propria” non è certamente una consuetudine (almeno per Vietri).

Inoltre, il rinnovo del personale sarà l’occasione per rafforzare le competenze già presenti in sede utili allo sviluppo della nostra comunità.

In bocca al lupo a tutti i partecipanti!”.