Nella Cattedrale storica di Potenza grandissima emozione per il tradizionale concerto di questi studenti! Ecco le foto

“Ciò che non si può dire e ciò che non si può tacere, la musica lo esprime.”

(Victor Hugo)

Grandissima emozione tra note vibranti per il tradizionale concerto per violoncello degli alunni dell’IC La vista (classe di violoncello), insieme agli alunni di violoncello (ex La Vista, ora al Liceo Musicale), allievi e docenti di Arpa, Contrabbasso e Fagotto del Liceo musicale Gropius.

Come fa sapere la scuola:

“L’orchestra, magistralmente diretta dal Prof. Vito Stano, ha mostrato tutta la bellezza che la musica possa esprimere.

Complimenti a tutti gli alunni, ex ed attuali, al Liceo Gropius per la bellissima collaborazione che, da sempre, è portata avanti con il nostro Istituto, al Dirigente Scolastico del Liceo, Paolo Malinconico, alla meravigliosa voce della cantante, Giusi Telesca, e mille complimenti e congratulazioni per una delle professionalità più alte che possa avere l’IC La Vista, il nostro professore Vito Stano.

Grazie, ovviamente, a quanti si sono impegnati nella realizzazione.

Vi lasciamo le immagini rese ancora più suggestive per la magnifica atmosfera della Cattedrale storica di Potenza, San Michele Arcangelo, in cui si è svolto il concerto.

Un ringraziamento speciale a Don Mimmo Florio per la possibilità che offre ai nostri istituti di poter assaporare la bellezza di questa chiesa, resa ancora più intensa dalla magia della musica dei nostri ragazzi.

Come Dirigente Scolastica mi rendono orgogliosa la dedizione e l’impegno che tutta la comunità dell’IC La Vista, mette in campo ogni volta per costruire l’identità personale di ciascun alunno e ciascuna alunna, anche attraverso i linguaggi della musica, strumenti universali per esprimere bellezza, poesia, emozioni”.

Ecco le foto.

