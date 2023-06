Basilicata, pericolo a causa di grosse pietre che hanno invaso la strada! Le foto

Intorno alle ore 15:00 di ieri 11 giugno, la squadra della Centrale dei Vigili del Fuoco di Matera è intervenuta in via Granulari per uno smottamento che ha provocato l’interruzione della viabilità.

Ciottoli di dimensioni consistenti hanno invaso la carreggiata rendendone pericoloso il transito.

Il danno è stato presumibilmente provocato dalla rottura di una condotta fognaria.

Coadiuvata dalla presenza di pattuglie della Polizia di Stato, la squadra dei Vigili del Fuoco sta operando sul posto al fine di garantire le condizioni di sicurezza del tratto di strada interessato dalla frana.

Queste alcune foto.

