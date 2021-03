Come anticipato dalla nostra Redazione, la neve è caduta copiosa sulla nostra città.

Il Sindaco di Potenza, Mario Guarente, in ragione delle avverse condizioni meteo, e del perdurare delle nevicate in corso che, secondo le previsioni, dovrebbero proseguire anche nelle prossime ore, invita i cittadini del capoluogo a uscire solo in caso di necessità improrogabili.a

