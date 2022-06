Nuova legge per le spese sanitarie: ecco cosa c’è da sapere sul riborso immediato

Grazie ad una nuova legge, ancora da approvare, le spese mediche verranno rimborsate nell’immediato, senza quindi dover aspettare la compilazione della dichiarazione dei redditi.

Per ottenere la versione completa e l’approvazione della legge bisognerà aspettare un pò.

La discussione di quest’ultima avverrà infatti il 20 Giugno prossimo.

Come riportato da qui finanza:

“Il testo testo prevede che non si dovrà più attendere il momento della dichiarazione dei redditi per scaricare il 19% della spesa sostenuta per gli acquisti tracciabili per visite mediche o per l’acquisto di medicinali.

In futuro il rimborso del 19% dovrebbe essere immediato e arrivare direttamente sul conto corrente tramite “piattaforme telematiche diffuse”