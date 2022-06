Potenza: “l’area individuata per gli stalli delle biciclette, come altre aree pedonali del centro storico, diventati parcheggio abusivo gratuito”

Nella zona pedonale adiacente al Palazzo del Consiglio sono stati posizionati degli stalli per biciclette che alcuni considerano “antiestetici e indecorosi”.

Al riguardo “Noi con l’Italia” Potenza hanno dichiarato:

“Assistiamo con non poco sgomento a questa polemica sugli stalli per le biciclette nella zona pedonale adiacente al Palazzo del Consiglio.

In tutta sincerità non abbiamo capito se la polemica nasca dalla scelta in sé di dotare quel luogo degli stalli per le biciclette ovvero, come pensiamo di aver capito, da un più generale (e incomprensibile) richiamo all’estetica e al decoro.

Considerato che, da quello che leggiamo, il richiamo è al decoro, su quello riteniamo di dover fornire la nostra posizione, sempre pronti comunque ad accettare il confronto con chiunque voglia smentirci e alzare un po’ il livello della dialettica politica che tocca, purtroppo, sempre più spesso livelli ridicoli.

Rispetto a questo, visto che non abbiamo intenzione di iscriverci al gruppo – sempre più ampio – di tuttologi autoreferenziali, populisti e polemici di professione, non possiamo che plaudire non solo all’iniziativa dell’assessore Massimiliano Di Noia, ma anche al metodo usato per portarla avanti: assunta la scelta politica, rivolgersi a chi è tecnicamente competente per l’esecuzione.

Sia ben inteso: che le cose siano andate così non lo diciamo noi, ma la Fiab Italia, che plaudendo all’operato dell’assessore per l’iniziativa, ha detto di essere stata interpellata e di aver consigliato la tipologia di stallo più idonea ad offrire una sosta sicura e funzionale.

Chiusa la polemica sul merito della questione, ci permetterete di informare i cittadini su quella che è la nostra idea di decoro, visto che altri hanno espresso la loro.

Ebbene: ciò che noi riteniamo indecoroso è che l’area individuata per gli stalli delle biciclette, come altre aree pedonali del centro storico di Potenza, siano diventati un parcheggio abusivo gratuito, impedendo non solo il carico e scarico delle attività commerciali che si sono viste ridurre gli spazi a ciò dedicati a causa di alcuni lavori, ma anche, ove malauguratamente dovesse servire, il passaggio di mezzi di soccorso.

Confermiamo quindi il nostro sostegno ad andare avanti all’assessore Di Noia, che nel suo agire amministrativo, mostra sempre buonsenso, spirito di collaborazione e disponibilità al dialogo, consapevole che quando si amministra una città l’IO deve cedere il passo al NOI.

Ai tuttologi autoreferenziali, populisti e polemici di professione, presenti anche all’interno delle Istituzioni, possiamo solo dire che i cittadini di Potenza sono troppo intelligenti e sanno riconoscere la differenza tra chi ogni giorno opera nell’interesse della collettività e chi cavalca e strumentalizza le polemiche per assicurarsi un parcheggio ‘abusivo’ sotto casa, per ottenere qualche like in più o per future campagne elettorali”.