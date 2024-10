Don Antonio, parroco di Arioso e Abriola, lancia un appello: “aiutateci in questo progetto, porterà il nome di Carlo Acutis e sarà per i giovani”. Ecco come donare

Non si deve per forza aspettare l’arrivo del Natale per compiere un gesto di solidarietà perché donare è la più bella forma di amore nel quale possiamo impegnarci.

Questa volta la richiesta di aiuto e sostegno arriva da Don Antonio Meliante, parroco di Arioso e Abriola e responsabile di tutte le altre frazioni.

L’idea è quella di terminare la realizzazione di un’aula polifunzionale ad Arioso in Abriola che servirà non solo nel presente ma anche alle generazioni future.

Come racconta Don Antonio “si avverte la stanchezza di tanti sacrifici fatti con amore in questi anni.

Per questo vi chiedo di dare una mano per sostenerci in quest’ultimo ma più importante tratto di strada.

Tendeteci una mano per favore.

Grazie”.

Chiunque fosse interessato ad aiutare può dare il suo contributo effettuando una donazione libera con bonifico a:

codice IBAN: IT27R0306904215100000007468

Intestazione: Parrocchia Santa Maria del Carmine

Causale: donazione Aula Polifunzionale Carlo Acutis.

Ecco l’appello di Don Antonio e la storia di questo bel progetto rivolto ai giovani:

“Carissimi,

sono Don Antonio Meliante sacerdote ormai da 24 anni a servizio della comunità di Pantano in Pignola e di Arioso in Abriola.

La zona conta circa 3000 abitanti composta da persone semplici e grazie a Dio tra loro ci sono anche tanti giovani educati alla cultura e al lavoro.

Io mi sento strumento nelle mani del Signore che non chiede per sé ma per la crescita del gregge che Lui mi ha affidato.

È mia premura quella di lavorare sempre con entusiasmo per la mia gente soprattutto per i ragazzi, gli anziani, gli ammalati che sono al centro del mio cuore.

Per loro è in via di realizzazione un’aula polifunzionale ad Arioso in Abriola proprio per fornire un luogo idoneo allo svolgimento delle attività che come fine ha la condivisione di valori e la sperimentazione dell’amore fraterno.

È già nota l’attività estiva che si organizza per i ragazzi e gli anziani e che dona l’opportunità di stare insieme trattando tematiche che guidano al raggiungimento della maturità nella fede in Cristo.

Circa 100 ragazzi nel periodo estivo hanno avuto modo di incontrarsi presso la Parrocchia di Arioso agendo da richiamo per tutta l’area del Pantano.

Attualmente non potendo accedere ad altri fondi, con i soli sforzi della comunità è stato possibile realizzare la struttura portante in cemento armato.

Il progetto dell’aula pulifunzionale è stato gentilmente offerto dall‘ingegner Arcangelo Rosa e l’ispezione geologica e tecnica dal professor Francesco Romaniello che ringrazio di cuore.

In questo momento di particolare prova chiedo a voi di sostenere il compimento di quest’opera anche con una piccola goccia come spesso diceva Madre Teresa di Calcutta che insieme a delle altre formano l’oceano.

Sono sicuro che in virtù della vostra sensibilità riusciremo a terminare la sala che prenderà il nome del giovane Beato Carlo Acutis.

Per le donazioni apparirà l’IBAN del conto corrente intestato alla Parrocchia di Santa Maria del Carmine, il bonifico è detraibile fiscalmente.

Tutto il percorso dei lavori potrà essere seguito dalla pagina facebook “Santuario Maria Santissima degli Angeli”.

Ringrazio ciascuno di voi, Uomini e Donne di buona volontà, per l’attenzione e la generosità.

Affido le vostre famiglie e collaboratori all’intercessione della Vergine Maria e vi benedico di cuore e, come dice San Paolo Nella lettera ai Corinzi, ciascuno dia secondo quanto ha deciso nel suo cuore non con tristezza né per forza perché Dio ama chi Dona con gioia”.

Sicuri della risposta benefica che la nostra città saprà dare facciamo i complimenti ad Don Antonio e alla comunità impegnati in questa nobile opera.

A seguire la struttura in fase di realizzazione.