Pignola si prepara a festeggiare Sant’Antonio Abate e il Carnevale. Ecco i programmi

Anche quest’anno, il 16 e 17 Gennaio a Pignola si festeggia Sant’Antonio Abate.

Da secoli il popolo pignolese rende omaggio al Santo eremita in modo ininterrotto e sempre con lo stesso amore e devozione.

La festa di Sant’Antonio Abate, a Pignola, organizzata dalla Parrocchia, insieme al patrocinio del Comune e alla collaborazione di tante associazioni, coincide con l’inizio del Carnevale, e questi giorni per il popolo pignolese sono ricchi di tradizioni, momenti religiosi e di divertimento.

Il programma è ricco di eventi legati alle tradizioni popolari, funzioni religiose, feste pagane, arte, cultura.

Un mix perfetto tra sacro e profano.

A rendere particolarmente orgoglioso il popolo di Pignola è il fatto che anche quest’anno il suo Carnevale è stato definito “Carnevale Storico d’Italia” insieme ad altri Carnevali blasonati.

Due giorni di festeggiamenti daranno il benvenuto a chiunque voglia passare qualche ora all’insegna della cultura con la possibilità di godere del centro storico di Pignola, all’insegna della religiosità con tutte le celebrazioni che si intrecciano con momenti di goliardia, spettacolo ed enogastronomia.

Il 16 sera oltre alla processione del Santo sarà accesa la tradizionale “fanoja di Sant’Antonio” con la raccolta legna da parte della cittadinanza, poi ci sarà la classica sagra degli strascinati con il sugo di pezzente e l’intrattenimento musicale con il gruppo “Sesto liscio vero”.

Il 17 mattina, Pignola si animerà con il classico palio degli asini e dei muli, tre giri di devozione, unica vera tradizione che da sempre caratterizza questo evento grazie alla storia tramandata dalle famiglie dei mulattieri.

Al termine della corsa dei muli si darà avvio al Carnevale storico con l’associazione “Young Minds – Events&Co.” che, in collaborazione con la Compagnia Teatrale “Il Sipario”, organizza l’edizione 2025 del Carnevale.

Imprescindibile presenza sarà quella della maschera di “Z’ Gerard Fott” che a partire dalle ore 16:00, in Piazza Vittorio Emanuele, darà il via alla grande sfilata di Carnevale con la partecipazione di Euroband Street Band, Robot Show Italia, spettacolo di fuoco con Miriam Ladik, gli Organettisti di Salvatore Pace, le Mascotte di Taaluma Party, Trampolieri e tanto altro!

L’associazione Young Minds, vi invita numerosi a partecipare, ricordando a tutti il Gran Finale di Carnevale: “La Bella e La Bestia” con la Compagnia InCanto.

Questi i cenni storici a cura della Parrocchia:

La Corsa in onore di Sant’Antonio Abate di Pignola rappresenta una tradizione secolare che affonda le sue radici nel XV secolo, con la prima menzione documentata risalente al 1402 in un inventario parrocchiale.

Questo documento testimonia la raccolta di cera in occasione della corsa, suggerendo che già all’epoca fosse un evento consolidato, anche se non è certo che sia il primo anno in cui la corsa abbia avuto luogo.

Da allora, la manifestazione ha avuto una continuità quasi ininterrotta, interrotta solo durante i periodi di guerra e pandemia.

Pignola, in passato, basava gran parte della sua economia sul lavoro dei mulattieri.

I muli erano fondamentali per il trasporto di legna e carbone, e i loro proprietari li affidavano alla protezione di Sant’Antonio Abate, patrono degli animali.

In un’epoca in cui non esistevano veterinari, il Santo rappresentava l’unica “assistenza” per la salute degli animali.

Nei giorni precedenti alla festività, i muli venivano e vengono tuttora preparati con grande cura.

I muli vengono ferrati per proteggerli durante la corsa sulle strade urbane.

Agghindati con sonagli, nappe e briglie riccamente decorate, i muli diventano il simbolo stesso della festa.

Il giorno della festa, oltre alla tradizionale benedizione degli animali, i muli sfilano fieramente, mettendo in mostra la loro bellezza e la devozione dei loro proprietari.

Un elemento distintivo della corsa sono le capezze decorate, realizzate artigianalmente per adornare i muli.

“Sin da piccolo, ho portato i muli alla festa.

Mio padre, mio nonno, tutti erano mulattieri.

Per noi, partecipare alla corsa è sempre stato un atto di devozione verso Sant’Antonio. Ricordo con emozione i tanti anni in cui ho corso, onorando il Santo con il primo giro”.

La corsa di Sant’Antonio Abate non è solo una celebrazione religiosa, ma un simbolo culturale che unisce fede, storia e comunità.

Ogni anno, la tradizione viene rinnovata, mantenendo vivo il legame con le radici di Pignola e il suo passato.

Ecco il programma.