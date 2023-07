Potenza, addio alla piccola Evelina che ha perso la vita a soli 6 anni: lutto cittadino per l’ultimo saluto

Il Comune di Potenza informa:

IL SINDACO

Premesso che il giorno 18 luglio u.s., in una strada del Rione Lucania, nel Comune di Potenza, si è verificato un tragico incidente che è costata la vita alla piccola Evelina Ostapiuk.

Considerato che la drammaticità dell’evento ha suscitato profonda commozione in tutta la cittadinanza;

Ritenuto, pertanto, di interpretare il comune sentimento della popolazione, proclamando, in segno di cordoglio per la scomparsa della piccola Evelina Ostapiuk e di vicinanza alla famiglia per la sua tragica e prematura scomparsa, il lutto cittadino per il giorno in cui si svolgeranno le esequie.

PROCLAMA

il lutto cittadino nella giornata del 22 luglio 2023 per la morte della piccola Evelina Ostapiuk.

DISPONE

– per la suddetta giornata, di adottare le azioni di seguito elencate:

• la partecipazione alla cerimonia funebre del Sindaco in veste ufficiale;

• l’esposizione delle bandiere a mezz’asta sugli edifici pubblici presenti sul territorio, per tutta la giornata;

• il divieto, per l’intera durata dei funerali, nelle zone adiacenti lo svolgimento della cerimonia funebre, di attività, in particolare quelle rumorose ed ogni altro comportamento che contrasti con il carattere luttuoso”.a

