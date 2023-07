Potenza: “Ai nostri giovani artisti la possibilità di migliorare il volto di una città troppo spesso grigia e senza colori”. Ecco i dettagli

Anche la città Capoluogo di Regione si dota finalmente di uno strumento importante che contribuirà alla crescita del patrimonio culturale della nostra comunità.

Con l’approvazione nel Consiglio Comunale del 21 luglio u.s., “La Basilicata Possibile”:

“porta quindi a compimento un percorso iniziato ben 3 anni fa, con la mozione ‘Muri Liberi – Street Art in Potenza’ presentata in Consiglio comunale il 29 luglio 2020.

3 anni di confronti con gli uffici comunali, che ringraziamo per la disponibilità e la fattiva collaborazione, e con gli altri gruppi politici presenti all’interno del Consiglio comunale, che finalmente portano al risultato tanto atteso.

Il presente regolamento disciplina la realizzazione di Opere di Street Art, intendendo con esse graffiti, disegni, murales, scritte di tipo pittorico su aree, superfici, muri di edifici e recinzioni, o su qualunque altro spazio – marciapiedi, muri di sottopassi, pilastri e bordi di cavalcavia e viadotti, etc. comunque visibili, preventivamente individuati messi a disposizione dall’Amministrazione comunale.

Per Street Art si intende quella forma di arte che si manifesta in luoghi pubblici mediante la realizzazione di Writing o Graffiti, Murales, Arte figurativa e Illustrazione, Stencil Art, Sticker e Poster per:

● valorizzare gli spazi urbani con percorsi artistici innovativi, a cielo aperto;

● contrastare fenomeni di vandalismo dei beni pubblici o privati della città;

● promuovere pratiche di street art rispettose dei luoghi della città e della comunità.

Gli spazi destinati a questa libertà di espressione sono suddivisi nelle seguenti tipologie:

● ‘Spazi Liberi’, spazi di libera espressione artistica a disposizione degli artisti accreditati dall’Amministrazione alla realizzazione di opere di street art.

● “Spazi Palestra”, spazi di libera espressione artistica a disposizione degli artisti junior, dedicati all’apprendimento delle tecniche, all’esercitazione pratica, alla condivisione di momenti formativi e divulgativi della street art.

● ‘spazi d’arte’, spazi dedicati alla realizzazione di progetti artistici rilevanti e di interesse dell’Amministrazione comunale, ovvero di altro soggetto richiedente, destinati a far parte del costituendo ‘Museo Urbano della Street Art’.

In prima applicazione, sono individuati i seguenti spazi:

● Street Art Free Site di via P. Grippo – dal mercato coperto all’incrocio con via F. Saverio Nitti presso la Farmacia – quale ‘Spazio Libero’;

● Street Art Gym di via F. Saverio Nitti – presso la Farmacia, dall’incrocio fino ad arrivare nei pressi della gradinata che porta all’Ufficio postale – quale ‘Spazio Palestra’;

● Street Art Way di viale dell’Unicef, via Ionio e via Ligure quale ‘Spazio d’Arte’.

Siamo sempre stati convinti che i nostri giovani abbiano bisogno di luoghi in cui ritrovarsi e confrontarsi.

Spazi di crescita artistica e culturale, ma soprattutto umana. Spazi vitali.

Siamo felici di aver avviato questo percorso e, con l’approvazione del Regolamento, di aver contribuito a dare ai nostri giovani artisti la possibilità di migliorare il volto di una città troppo spesso grigia e senza colori”.a

