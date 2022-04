Potenza, al buio queste zone trafficate! I dettagli

Ancora zone al buio a Potenza.

Alla nostra Redazione un lettore fa sapere:

“Ci tenevo a segnalarvi questo problema che si concretizza, ormai da mesi, (a giorni alterni) dal civico 120 del senso unico di via Messina in poi e dal civico 14 di via Ancona in poi.

Il tutto mette a serio rischio l’incolumità dei cittadini, in una zona ad alta densità abitativa, dove i residenti pagano le stesse tasse dei cittadini di altre zone della città ed esigono gli stessi servizi.

L’auspicio è che l’amministrazione possa risolvere tale problematica che va avanti da tempo.

Queste le foto, a dimostrazione di quanto da me affermato”.

