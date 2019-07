Potenza, Ambasciatore Francese ricevuto dal Sindaco: i dettagli

L’Ambasciatore francese Christian Masset ricevuto dal Sindaco di Potenza Mario Guarente, ad accompagnarlo il Console generale di Francia a Napoli, Laurent Burin des Roziers.

Nel cordiale incontro l’Ambasciatore nel dirsi molto interessato ai rapporti con la Regione Basilicata e la Città di Potenza, ha auspicato il rafforzamento di un dialogo che possa essere foriero di occasioni di crescita e sviluppo reciproco delle rispettive comunità.

Il Sindaco, dal canto suo, nel ringraziare il diplomatico per la visita e per le parole di apprezzamento che lo stesso ambasciatore ha indirizzato al capoluogo di regione, si è detto disponibile a un confronto istituzionale che sia incentrato sulle enormi potenzialità che la comunità potentina ha e deve essere messa in grado di esprimere a tutti i livelli.