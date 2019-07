A Potenza e provincia questa azienda per aumento organico cerca te! Ecco dove mandare i propri dati

Per aumento organico l’Agenzia Triani Angelo, partner di Fiditalia (azienda di Finanziamenti e Prestiti Personali con sedi in tutta Italia e che appartiene al Gruppo Société Générale) ricerca nuovi collaboratori.

Con sede a Potenza, da pochi giorni a Rionero in Vulture (con una nuova apertura in via Brindisi n. 63) e prossima apertura a Matera, la società vanta una pluriennale esperienza nel Credito al Consumo.

La compagnia quindi per aumento organico nelle sedi di Matera e Rionero, è in cerca di nuovo personale e a spiegarne i dettagli alla nostra Redazione è lo stesso Angelo Triani:

“ricerchiamo altre persone da inserire nel nostro organico.

L’annuncio (ai sensi dell’art. 1 L.903/77) è rivolto ad entrambi i sessi.

In dettaglio cerchiamo collaboratori in queste zone:

una nella zona di Matera (Policoro, Altamura, Gravina, Santeramo);

l’altra a Potenza città / provincia (Vallo di Diano, Lagonegrese, Marmo Platano, Sala Consilina).

I candidati ideali devono avere esperienza nel settore bancario-finanziario o laurea in discipline economiche.

Non c’è limite di età, valutiamo tutti i profili.

Il terzo collaboratore che cerchiamo è per il ruolo di segretaria commerciale / outbound per la sede di Potenza (si tratta di un lavoro part-time).

Per questa figura è preferibile una comprovata esperienza nel settore con diploma in discipline economiche o laurea.

Al curriculum è consigliabile allegare anche la lettera di presentazione.

A Potenza la sede dell’Agenzia si trova in via del Gallitello 113″.

Invia adesso la tua candidatura all’indirizzo email:

diragenzia.triani@retefiditalia.it