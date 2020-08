Potenza, attenzione: incendio in corso in provincia! Strada chiusa

Provvisoriamente chiuso al traffico – in entrambe le direzioni – un tratto della strada statale 585 “Fondo Valle Noce” in località Maratea (tra il km 0 ed il km 1,600) in provincia di Potenza, in corrispondenza dell’immissione della SS18 “Tirrena Inferiore” sulla SS585.

L’interdizione al transito si è resa necessaria a seguito di un incendio, ancora in atto, che interessa un versante adiacente alla sede stradale e che ha causato la caduta di materiale roccioso sul piano viabile.

Attualmente la circolazione è deviata in loco lungo percorsi alternativi.

Sul posto è presente Personale di Anas, dei Vigili del Fuoco e delle Forze dell’Ordine.a

