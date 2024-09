A Barile torna “Tumact Me Tulez” insieme al grande Festival dell’Aglianico del Vulture e prodotti tipici! Ecco i dettagli

Fervono i preparativi nella comunità barilese per la ventottesima edizione della Sagra d’Eccellenza “Tumact Me Tulez” e Festival dell’Aglianico del Vulture e dei prodotti tipici, patrimonio culturale intangibile della Regione Basilicata.

L’evento enogastronomico, riconosciuto Sagra d’ Eccellenza dall’Ente Pro Loco Italiane, che inaugura la stagione delle sagre autunnali lucane in programma sabato 5 ottobre dalle ore 16 e domenica 6 ottobre tutta la giornata, per le vie del caratteristico centro storico è promosso dalla Pro Loco Barile con la preziosa collaborazione del Comune di Barile ed il sostegno del Parco naturale regionale del Vulture e della Regione Basilicata.

A farlo sapere il Presidente dell’Associazione Turistica Pro Loco Barile Aps Rocco Franciosa il quale sottolinea:

“grazie alla passione e all’impegno di tutti i volontari stiamo organizzando la manifestazione enogastronomica per promuovere il piatto tipico arbereshe Tumact Me Tulez inserito nell’elenco Pat – Prodotto Agroalimentare della Tradizione del Ministero dell’agricoltura, il vino Aglianico del Vulture, l’olio extravergine d’oliva ed i prodotti tipici lucani, in sinergia con il Comune e con il supporto economico del Parco naturale regionale del Vulture e della Regione Basilicata.

Ringraziamo unitamente alle istituzioni locali e regionali, in maniera particolare le tante aziende sostenitrici che ci stanno consentendo di arricchire la proposta culturale e musicale”.

Nel rispetto della tradizione e del disciplinare anche per l’edizione annuale gli chef Franco Nastasia e Daniele Bracuto sono pronti a deliziare i tanti turisti e amanti del buon cibo con dedizione ed amore per la tradizione culinaria barilese.

Il piatto tipico “Tumact Me Tulez” in dialetto arbereshe, che si pronuncia in italiano “tumaz ma tugl” – dichiarano gli chef Franco Nastasia e Daniele Bracuto – è un piatto di tagliatelle di pasta fresca, sugo di pomodoro, alici, la mollica di pane soffritto con olio extravergine d’oliva e noci, preparato al momento ed accompagnato ad un buon bicchiere di vino Aglianico del Vulture Dop delle migliori aziende vitivinicole barilesi servito da Sommelier dell’ Ais Basilicata.

Di seguito la locandina con i dettagli.