A Picerno due giornate all’insegna della cultura, della storia e dello spettacolo. L’iniziativa

Il 20 e 21 Settembre a Picerno si svolgerà “Picerno 1799 – Raccontiamoci la storia”, saranno due giornate all’insegna della cultura, della storia e dello spettacolo.

Margherita Scavone, Sindaca di Picerno, dichiara:

“La nuova amministrazione prova a dare il giusto peso a questo evento, importante ma soprattutto storico.

Abbiamo deciso di dividere i percorsi, portando gli eventi di carattere culturale nei vicoli con convegni e manifestazioni e la parte gastronomica in piazza e dintorni.

Non tutti conoscono la storia del 10 Maggio 1799 ed è importante che non si perda questa grande identità, non solo per coloro che vengono da paesi limitrofi ma anche per tutti i Picernesi.

Quest’anno abbiamo potuto cambiare poco, per mancanza anche di tempo ma sarà per noi un punto di partenza, insieme alla Proloco che ha curato l’organizzazione e magari anche con l’aiuto di altre associazioni presenti sul territorio, per dare maggior peso a questa importante festa e la giusta collocazione”.

Di seguito la locandina con i dettagli.